В Минобороны обвинили США в имитации борьбы с ИГ

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В Министерстве обороны России отметили, что снижение США и коалицией интенсивности ударов по террористам в Ираке совпало с переброской сил ИГ в Сирию. Официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков потребовал разъяснений о том, не является ли это попыткой осложнить операцию сирийской армии в Дейр-эз-Зоре.

США имитируют борьбу с "Исламским государством" (деятельность организации запрещена в России) в Ираке. Об этом TVC.ru сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

В ведомстве отметили, что с сентября, когда началась совместная операция сирийской армии и ВКС России в провинции Дейр-эз-Зор, США и коалиция резко снизили интенсивность ударов по террористам в Ираке. Как пояснил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, одновременно ИГ перебросило крупные силы террористов из приграничных районов Ирака к Дейр-эз-Зору. Теперь эти боевики пытаются закрепиться на восточном берегу Евфрата.

"Возглавляемая США коалиция, имитирующая борьбу с ИГИЛ, прежде всего, в Ираке, всё это видит, но продолжает якобы активно бороться с ИГИЛ почему-то в Сирии. А освобождение оставшейся теперь в глубоком тылу Ракки, которую США и коалиция на протяжении полугода называли главным приоритетом борьбы с ИГИЛ, уже который месяц замерло", - заявил Конашенков.

В связи с этим в Минобороны озвучили вопросы к Пентагону и коалиции о том, являются ли их действия попыткой осложнить операцию сирийских войск при поддержке ВКС, или же это "ловкая возможность" освободить Ирак от террористов, согнав их в Сирию под удары российской авиации.