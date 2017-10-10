Йемен запустил баллистическую ракету по Саудовской Аравии

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С территории Йемена по Саудовской Аравии была запущена баллистическая ракета, об этом сообщили иранские СМИ. В Эр-Рияде эту информацию пока не подтвердили. С 2014 года в Йемене продолжается конфликт между повстанцами-хуситами и правительственными войсками, которых поддерживает коалиция во главе с Саудовской Аравией.

С территории Йемена по Саудовской Аравии была запущена баллистическая ракета Qaher-2, сообщает иранский телеканал Press TV.

Сообщается, что ракета была направлена на регион Джизан на юго-западе страны. В Эр-Рияде эту информацию пока не подтвердили. О жертвах и пострадавших тоже пока ничего не сообщается.

В июле возглавляемая Саудовской Аравией коалиция сбила баллистическую ракету недалеко от Мекки. По данным коалиции, ее запустили йеменские повстанцы-хуситы. В мае повстанцы в Йемене сбили истребитель саудовских ВВС.

С 2014 года в Йемене идет конфликт между повстанцами и правительственными войсками. Саудовская Аравия и еще 10 арабских стран, вошедших в коалицию, поддерживают официальную власть в Йемене.