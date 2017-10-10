Экс-президент США Картер намерен ехать в Пхеньян, чтобы предотвратить войну с КНДР

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Бывший президент США 93-летний Джимми Картер планирует посетить Северную Корею и встретиться с ее лидером Ким Чен Ыном. Он хочет использовать свой опыт, чтобы предотвратить еще одну корейскую войну.

Экс-президент США 93-летний демократ Дмими Картер собирается посетить КНДР и встретиться с ее лидером Ким Чен Ыном, чтобы поспособствовать снижению напряженности на корейском полуострове, сообщает южнокорейское издание Joongang Ilbo.

«Картер хочет встретиться с лидером КНДР и сыграть конструктивную роль для установления мира на Корейском полуострове, как он это сделал в 1994 году. Он бы хотел обсудить с Ким Чен Ыном возможность заключения мирного договора между США и КНДР. Он хочет предотвратить вторую корейскую войну», - говорится в сообщении.

Джимми Картер занимал президентский пост с 1977 по 1981 годы. В 1994 году Картер посетил Пхеньян, чтобы поспособствовать снижению напряженности из-за того, что в 1992 году КНДР не допустила на свои ядерные объекты дополнительные инспекции МАГАТЭ, а в 1993 году объявила о выходе из ДНЯО.

В качестве посланника президента Билла Клинтона он также провел встречу с Ким Ир Сеном. Тогда между США и КНДР были достигнуты Женевские договоренности о выходе из "первого" ядерного кризиса. Формально КНДР и Соединенные Штаты находятся в состоянии войны после подписания соглашения о перемирии в Корейской войне 1950-1953 годов.

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