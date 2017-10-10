Будапешт призвал усилить международное давление на Киев

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Венгрия предлагает пересмотреть соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом из-за скандального закона об образовании. Документ лишает национальные меньшинства права учиться на родном языке. Единственный способ повлиять на ситуацию, считают в Будапеште, усилить международное давление на Киев. Не меньше споров вызвал принятый в Киеве закон о продлении особого статуса Донбасса. И все это на фоне усиливающихся протестных настроений по всей стране.

С левой стороны дороги на правую, а затем назад. И так уже второй день по нескольку часов. Акцию по блокированию автомобильного пункта пропуска с Польшей "Ягодин" волынские шахтеры обещают сделать бессрочной, пока не погасят долг по зарплате в пять миллионов гривен, передает "ТВ Центр".

"Думали в августе выдадут, потом в сентябре. А сегодня у нас уже октябрь. И как мы можем жить, как можем кормить семью, детей? Все эти крайности нас уже довели", - сетует шахтер Сергей Стасюк.

Спускаться под землю горняки перестали еще 2 октября. Обращались в местное управление шахт, дошли и до Киева, но кроме обещаний от кабмина ничего так и не получили. Теперь, говорят, будут стоять до конца.

Именно среди протестующих, а протестные настроения на Украине сейчас очень сильны, находит благодарных слушателей отставной губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Продолжая свое агитационное турне, на этот раз приехал в Сумы и, несмотря на ливень, собрал приличную аудиторию. Темы выступления традиционные: коррупция, тарифы, проблемы молодежи.

"Посмотрите, сколько молодежи выехало отсюда. Я ехал по дороге - маршрутки: Сумы-Познань, Сумы-Вроцлав, Сумы-Берлин. Практически нам говорят: вам плохо, у вас нет денег, у нас нет работы? Зато безвиз у нас есть. Убирайтесь к чертовой матери", - отметил Саакашвили.

Но чем дольше Саакашвили колесит по Украине, тем чаще наблюдатели задаются вопросом: каковы его истинные цели и почему власти, которые обвинили его в незаконном проникновении в страну, так и не сделали попыток не то что выдворить нелегала обратно, но даже задержать.

"Ситуация может быть использована с точки зрения - дать народу выпустить сейчас пар", - считает политолог Игорь Петренко.

Так это или нет, в любом случае очевидно: проблема Саакашвили волнует сегодня Киев куда меньше той волны возмущения, которая поднялась в Европе после принятия закона "Об образовании". Парламентская ассамблея по требованию парламентариев Венгрии и Польши уже анонсировала экстренные дебаты. А глава МИД Петер Сиятро и вовсе заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом.

На фоне этого скандала почти незамеченным осталось принятие поправок в уголовно-процессуальный кодекс. Одна из них, предложенная депутатом Верховной рады Лозовым, сокращает срок досудебного расследования до полугода. Сейчас в особых случаях можно до 15 лет. Таким образом, придется прекратить расследование около 20 тысяч убийств и более полумиллиона дел о грабежах и разбоях. Президент Порошенко своего мнения по этому поводу пока не высказал. Видимо, как и в случае с законом "Об образовании", ждет его принятия и, наверное, даже подпишет, чтобы потом оправдываться перед всем миром.

А накануне глава Украины принимал в Киеве президента Турции. Сообщается о ряде заключенных важных соглашений. Но на итоговой пресс-конференции Порошенко об этом почти не говорил, завел любимую песню о российской агрессии. Настолько старую и всем надоевшую, что Эрдоган, как ни старался держаться, все-таки уснул. Будить коллегу Порошенко пришлось нервным постукиванием по столу.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".