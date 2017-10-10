Каталония во вторник может объявить о своей независимости от Испании

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Уже во вторник может решиться судьба Каталонии. Региональный парламент соберётся на заседание, в ходе которого выступит глава автономии Карлес Пучдемон. Он намерен воспользоваться законом о референдуме, который приняли ещё в сентябре. Итогом может стать провозглашение независимости Каталонии от Испании.

Декларация о независимости. Так в Каталонии анонсируют сегодняшнее выступление главы автономии Карлеса Пучдемона. Заседание в правительстве запланировано на вечер, потому в течение дня журналисты только подогревают интригу. Один из местных телеканалов, например, транслирует фрагменты интервью Пучдемона. Полную версию покажут после выступления, но общий тон идеолога государственных преобразований ясен, передает "ТВ Центр".

"Декларация о независимости, которую мы не называем "односторонней", предусмотрена законом о референдуме как претворение в жизнь его результатов. Мы применим то, что говорит закон", - заявил Пучдемон.

Сегодняшнее оглашение результатов референдума, по замыслу авторов закона, станет отправной точкой официального развода с Мадридом. На все про все у Барселоны полгода. Однако эхо каталонского плебисцита громко резонирует в регионе. Все больше людей сомневается в правильности сказанного референдуму "си". Уже не звучат на улицах песни и не развиваются полосатые флаги. Прагматичный расчет заставляет задуматься, каково это - однажды проснуться за пределами испанского королевства и получить по носу дверьми Евросоюза. И кто кому больше нужен? Действительно ли Барселона кормит всю Испанию или же в Мадриде тоже с уважением и заботой относятся к гордой автономии.

"Это не противостояние каталонцев и испанцев. В политической борьбе пострадает народ. Мы просим главу каталонского правительства Пучдемона не брать на себя обязательства в одностороннем порядке провозглашать независимость", - заявила вице-президент Ассоциации "Каталонское гражданское общество" Мириам Тей.

В столице результаты каталонского референдума умудрились повернуть в свою сторону. За грозным показателем сочувствующих независимости стоит другая цифра. На избирательные участки пришло менее половины тех, кто имел право голоса в автономии. Остальные, по логике Мадрида, были заняты росписью плакатов "Каталония - это Испания", которых на улицах в последние дни также немало.

Два лидера, две политические силы - Рахой и Пучдемон - в заявлениях на камеру прибегают к букве законов. Но закон у каждого свой. Развязка близка. Политологи прогнозируют возможные сценарии развития событий, один из которых - применение 116 статьи испанской конституции, которая позволяет объявить в мятежном регионе "состояние тревоги, чрезвычайного и осадного положения".

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".