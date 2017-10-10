В Калифорнии из-за лесных пожаров пострадали более 100 человек

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С сильнейшими природными пожарами борются и в Калифорнии. Стихия уже унесла жизни 10 человек, еще более 100 пострадали. Сообщается о пропавших без вести. Огонь перекинулся на населенные пункты. Сгорели свыше полутора тысячи домов. Власти экстренно эвакуируют людей в безопасные районы.

Дым от пожаров в Калифорнии поднимается выше облаков. Огонь бушует в восьми округах штата на территории 19 тысяч гектаров. В аэропорту города Санта-Ана вице-президента США встречает плотная дымовая завеса. Майкл Пенс бегло знакомится с ситуацией и обещает помощь.

"Я хочу заверить жителей Калифорнии от имени президента Трампа и нашей администрации: мы будем тесно работать с местными властями, чтобы помочь вам. Мы с вами. С вами мысли и молитвы американцев", - приводит его слова "ТВ Центр".

Но как совладать с разбушевавшейся стихией, пока неясно. Горят леса, холмы, автотрассы, жилые кварталы. "Сгорели все фотографии, всё сгорело. Кругом полыхал огонь – это было ужасно. Хорошо хоть, мы сами живы и не пострадали", - говорит хозяйка сгоревшего дома Чери Шарп.

В списке погибших уже десять человек, более 100 числятся пропавшими без вести. Возможно, многие из них живы и с ними просто нельзя связаться – не везде продолжает работать мобильная связь. Полностью разрушены полторы тысячи зданий. Свои дома покинули 20 тысяч человек, и эвакуация продолжается.

"Из-за сильного и переменчивого ветра огонь быстро меняет направление, поэтому мы расширили область, подлежащую эвакуации. Мы просим жителей прислушаться к нашим предупреждениям", - сообщил представитель пожарно-спасательного управления города Анахайм Дарон Уайтт.

Борьба со стихией освящается в прямом эфире местными телеканалами. Мобилизованы резервисты Национальной гвардии. Тонны воды сбрасывает на пожары авиация. Но до победы ещё далеко.

"Сотрудники полицейского управления и пожарные заняты непрерывной эвакуацией населения и спасательными работами. В городе продолжают появляться новые очаги возгорания", - отметил начальник полиции города Санта-Роза Крейг Шварц.

А специалисты пытаются найти причины возгораний. Количество жертв и масштаб разрушений местные власти объясняют тем, что пожары начались сразу в нескольких местах, моментально окружив стеной огня небольшие города и поселения.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".