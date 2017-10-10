Нейтрализованные в Дагестане боевики причастны к убийству полицейского
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В Дагестане ликвидированы двое боевиков. Об этом во вторник сообщили представители Национального антитеррористического комитета. Как рассказали в НАК, нейтрализованные в Дагестане боевики причастны к убийствам полицейского и гражданских лиц.
Двух боевиков уничтожили в Дагестане. В настоящее время полиция устанавливает их личности, сообщает "ТВ Центр". Режим контртеррористической операции ввели в ночь на вторник в Шамильском районе республики. Как уточнили в НАК, сотрудники правоохранительных органов ищут участников незаконных вооруженных формирований и их пособников.
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