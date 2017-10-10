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В Чили 10 октября произошло землетрясение магнитудой 6,4. Эпицентр находился в 91 километре к востоку от города Арика. Очаг залегал на глубине 70 километров.

Во вторник в Чили произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр находился в 91 километре к востоку от города Арика. Очаг залегал на глубине 70 километров.

О разрушениях и жертвах ничего неизвестно.