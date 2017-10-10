В Москве умер "целитель" Аллан Чумак

Теги: Общество экстрасенсы москва смерть

В Москве на 83-м году жизни умер "целитель" Аллан Чумак. Причины его смерти не уточняются. О кончине Чумака сообщил украинский журналист Дмитрий Гордон, эту информацию подтвердила супруга целителя.

В Москве на 83-м году жизни умер известный "целитель", автор нескольких книг Аллан Чумак. Об этом сообщил в своем Facebook украинский журналист Дмитрий Гордон.

"Несколько часов назад в Москве на 83-м году жизни скончался Аллан Владимирович Чумак - выдающийся целитель, писатель, философ и просто замечательный человек. Мы дружили 27 лет. Мне будет очень его не хватать", - написал он.

Как сообщило издание РБК, информацию подтвердила также супруга целителя Людмила. Причину смерти она не уточнила.

"Ушел из жизни человек - этого достаточно", - сказала она.

Аллан Чумак прославился в конце 80-х годов как телевизионный "целитель". Он является автором книг "Исцеляющая сила внутри вас", "Тем, кто верит в чудо" и "Книга-экстрасенс. Практические приемы по исцелению себя и своих близких"