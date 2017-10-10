10:26, 10 октября 2017

Китаянки застряли в аэропорту из-за пластических операций

Теги:  В мире  китай  курьезы  южная корея

Три китаянки с опухшими лицами после пластических операций не смогли вернуться домой – их не пропустили на паспортном контроле в Южной Корее. Новая внешность девушек не соответствовала фотографиям в документах.

В аэропорту Южной Кореи задержали трех китаянок, которые возвращались домой после пластических операций, сообщает издание Daily Mirror.

Новая внешность и отеки после операции изменили лица девушек так, что они утратили сходство с фотографиями в документах.

Сообщается, что китаянки отправились в Южную Корею – "мекку" пластической хирургии для китянок - во время празднования осенней Золотой недели в Китае. Отпуск длился всего лишь неделю, поэтому времени на восстановление не оказалось.

Удалось ли в итоге девушкам вернуться в Китай, издание не сообщает.   

Читайте также:

В Китае запустили самые быстрые в мире поезда

В Китае разблокировали мессенджер WhatsApp

В Китае умерла старейшая в мире панда

В Китае на километре дороги установили более 600 "лежачих полицейских"

Самолет экстренно сел в Москве из-за пьяного китайца

Другие новости

В других СМИ