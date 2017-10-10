Китаянки застряли в аэропорту из-за пластических операций

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Три китаянки с опухшими лицами после пластических операций не смогли вернуться домой – их не пропустили на паспортном контроле в Южной Корее. Новая внешность девушек не соответствовала фотографиям в документах.

В аэропорту Южной Кореи задержали трех китаянок, которые возвращались домой после пластических операций, сообщает издание Daily Mirror.

Women held at airport after surgery left them looking nothing like passport pics https://t.co/s0BYgulo94 pic.twitter.com/No1Dg5XNw4 — Daily Mirror (@DailyMirror) 9 октября 2017 г.

Новая внешность и отеки после операции изменили лица девушек так, что они утратили сходство с фотографиями в документах.

Сообщается, что китаянки отправились в Южную Корею – "мекку" пластической хирургии для китянок - во время празднования осенней Золотой недели в Китае. Отпуск длился всего лишь неделю, поэтому времени на восстановление не оказалось.

Удалось ли в итоге девушкам вернуться в Китай, издание не сообщает.

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