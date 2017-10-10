В Дагестане ликвидировали двух членов "шамильской банды"

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Двух боевиков ликвидировали в Дагестане во время КТО. По данным НАК, они являлись членами так называемой шамильской банды, которая совершила в 2015-2016 годах ряд убийств.

В Дагестане ликвидированы два боевика, которые являлись членами так называемой "шамильской банды". Об этом говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета (НАК), которое есть в распоряжении TVC.ru.

В сообщении утверждается, что органы безопасности узнали о нахождении на окраине села Телетль Шамильского района Дагестана бандитов, которые причастны к совершению преступлений террористической направленности. В итоге в этом районе была проведена контртеррористическая операция. Преступникам предложили сложить оружие и сдаться. Однако в ответ они открыли огонь из автоматического оружия. В результате оба бандита были ликвидированы. На месте боестолкновения обнаружены автоматы и боеприпасы к ним.

По имеющимся данным, "шамильская банда", в которую они входили, совершила в 2015-2016 годах ряд убийств. Их жертвами стали главы районной администрации и начальник райотдела полиции, учитель, пользующийся авторитетом у местного населения. Кроме того, они занимались вымогательством денежных средств у предпринимателей.