Российский экипаж погиб при аварии Су-24 в Сирии

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Самолет российских ВКС Су-24 выкатился за пределы ВПП на аэродроме Хмеймим. В результате машина разрушилась. В Минобороны сообщили о гибели экипажа. Причиной трагедии могла стать техническая неисправность бомбардировщика.

Российский бомбардировщик Су-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Сирии при взлете. В результате происшествия погиб экипаж самолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Трагедия произошла при совершении разгона на взлет с аэродрома Хмеймим. Самолет выкатился за пределы ВПП и разрушился. Члены экипажа не успели катапультироваться.

На земле разрушений из-за аварии нет. Причиной произошедшего могла стать техническая неисправность машины.