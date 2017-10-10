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Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Ивановской области Павла Конькова. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен замглавы Минэкономразвития Станислав Воскресенский.

Президент России Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Ивановской области Павла Конькова. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Принять отставку Губернатора Ивановской области Конькова Павла Алексеевича по собственному желанию. Назначить Воскресенского Станислава Сергеевича временно исполняющим обязанности Губернатора Ивановской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Ивановской области", - говорится в указе главы государства.

Президент провел встречу со Станиславом Воскресенским, в ходе которой сообщил ему о назначении на пост главы региона. Указ вступил в силу со дня подписания.