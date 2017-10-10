Жительница Мурманска уехала в Сирию лечить боевиков

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34-летняя жительница Мурманска уехала в Сирию помогать раненным террористам. В 2014 году она приняла ислам, прошла медицинские курсы и убедилась в "необходимости участия в "джихаде". Возбуждено уголовное дело, оно расследуется следственным отделом регионального УФСБ.

Жительница Мурманска уехала воевать в Сирию на стороне незаконного вооруженного формирования, сообщает региональная прокуратура.

Сообщается, что 34-летняя женщина, без работы и семьи, в 2014 году приняла ислам, прошла медицинские курсы и уехала через Стамбул в арабскую республику оказывать помощь террористам.

В прокуратуре отметили, что мурманчанка, имела стойкие религиозно-идеологические убеждения в "необходимости участия в "джихаде".

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, а также участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации".

Дело расследуется следственным отделом регионального УФСБ. По этой статье жительнице Мурманска грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

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