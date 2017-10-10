Свидетель по делу о ДТП в Балашихе заступился за Алисову

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Во вторник в Железнодорожном городском суде продолжились слушания по громкому делу Ольги Алисовой, которая во дворе дома в Балашихе на машине насмерть сбила шестилетнего мальчика. Суд заслушал ключевых свидетелей ДТП.

Во вторник в суд явился и дает показаний считавшийся до сих пор таинственным знакомый Ольги Алисовой. Тот самый человек, к которому водитель обратилась за помощью сразу после происшествия. Молодого человека, уроженца Армении, зовут Арно. Вместе с двоюродным братом Артуром, который лучше знает Алисову, Арно оказался 23 апреля на месте ДТП раньше медиков и полицейских.

Показания этого свидетеля сводятся к тому, что именно Алисова вызвала скорую и в его присутствии перезванивала и торопила бригаду. Это противоречит тому, о чем рассказывали другие свидетели, утверждавшие, что водитель вела себя отстраненно и просто стояла в стороне, выйдя из машины.

Также вызванный свидетель убеждал суд, что вместе с братом просто успокаивал толпу - из числа жильцов дома, которая якобы готова была расправиться с Ольгой Алисовой. На вопрос, как он может охарактеризовать свою знакомую, Арно ответил, что она "супер-девчонка". И всегда, когда он с ней ездил, соблюдала правила дорожного движения. При этом у самого свидетеля водительских прав нет.

Отец погибшего мальчика Роман Шимко - было видно - во время допроса явно сдерживал себя, чтобы не наброситься на Арно. Примечательно и то, что вышеупомянутый брат Артур в суд явиться не собирается, поскольку вернулся в Армению.

Эта авария, случившаяся весной во дворе дома в Балашихе, вряд ли бы вызвала бы резонанс, если бы в крови мальчика не обнаружили запредельную дозу алкоголя. Однако до сих пор в параллельном уголовном деле по статье "Халатность" подозреваемых нет.

Егор Киселев, "ТВ Центр".