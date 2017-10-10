Бюджет Москвы на будущий плановый период будет социально-ориентированным

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Правительство Москвы во вторник одобрило проект бюджета на ближайшие три года. В приоритете – строительство дорог, метро, жилья и социальных объектов. Расходы на соцсферу будут повышаться в два раза быстрее, чем на другие отрасли. Сегодня же было заложено 400 миллиардов рублей на реализацию проекта реновации до 2020 года.

Социально ориентированный. Так двумя словами можно охарактеризовать главный документ, определяющий жизнь мегаполиса. Бюджет Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов стал главной темой обсуждения на заседании столичного правительства, передает "ТВ Центр".

"Впервые в бюджете прописана строка, связанная с реализацией программы реновации. За четыре года, включая 2017 год, на реализацию данной программы мы закладываем 400 миллиардов рублей. Это колоссальная сумма позволит обеспечить все гарантии, которые мы давали и обещали москвичам по реализации данной программы и переселению их из ветхого жилья", - отметил Собянин.

Все социальные обязательства будут выполнены. Сбалансированный бюджет может позволить себе инвестиции. Потому ни один задуманный строительный, транспортный, социальный проект не будет заморожен. Экономика Москвы преодолела негативные тенденции трех предыдущих лет. Минимизирована зависимость от внешних факторов - как то цены на нефть и санкции. Взят курс на улучшение основных социально- экономических показателей развития города. Бюджет строился как раз на его базовом прогнозе. Согласно ему, Москва лишь приобретет инвесторов, увеличит деловую активность и конкурентность в реальном секторе экономики.

"Все это позволяет прогнозировать стабильный курс доллара на ближайшую трехлетку. Обращу внимание, что по оценкам на 2017 год мы получим исторический минимум по темпам инфляции в размере 4,8 процентных пункта. Что на 3 процентных пункта ниже прошлого года и к 2020 году мы ожидаем снижение темпов инфляции до 4,2 процента", - указал руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Владимир Ефимов.

Развитие транспортной системы и строительства Москвы, как и прежде, уравновесят частные инвестиции. Так, на 1 рубль бюджетных денег придется 3 рубля, вложенных бизнесом. За ближайшие три года будет построено 600 объектов. Среди них - детские сады и школы, больницы, поликлиники. Заложены средства для развития метро.

И главное - повышение зарплаты учителям и врачам, сотрудникам социальной и культурной сфер. Меры социальной поддержки направят в здравоохранение, образование и спорт. И, по предложению общественных организаций, льготы и выплаты социально незащищенным москвичам увеличены в разы. А это касается более 3,5 миллионов горожан.

"Заложены лимиты на увеличение выплат жителям старшего поколения, семьям с детьми, многодетным, семьям с детьми инвалидами. А вот если говорить о трехлетнем горизонте, то в предстоящие три года на социальные выплаты будет направлено около 720 миллиардов рублей. Это на 36 процентов больше, чем в предыдущие три года", - сообщила руководитель Департамента финансов города Москвы Елена Зяббарова.

Проект закона города Москвы "О бюджете" правительство одобрило и внесло на обсуждение в Московскую городскую думу.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр", Москва.