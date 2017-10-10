На ВДНХ привезли модуль орбитальной станции "Мир"

Теги: Космос выставка вднх

Во вторник на ВДНХ привезли "Кристалл" - последний модуль полноразмерного макета орбитальной станции "Мир". Утром он покинул завод Хруничева, где макет хранился долгие годы. И скоро его состыкуют с гигантской моделью, которая станет центром новой экспозиции на ВДНХ.

Когда-то он бороздил просторы Вселенной, теперь станет частью народного достояния. Под вспышки фотокамер и восторженные возгласы самый большой модуль полноразмерного макета орбитальной станции "Мир" покидает стены родного завода, чтобы снова выйти "в свет", передает "ТВ Центр".

"Завод прощается с частью своей истории, с модулем станции "Мир". Ну, наверное, с другой стороны, это тоже полезно, если раньше эту станцию могли увидеть только избранные, которые могли проникнуть на завод, на режимный цех, то теперь это увидят все", - рассказал бывший начальник производства ГКНПЦ им. М. В. Хруничева Павел Рябчиков.

Увидеть 10-тонную легенду и даже прикоснуться к ней. В новую жизнь технологический модуль "Кристалл" провожают всей большой космической семьей: в такую ночь не уснуть всем, кто был причастен к созданию легенды.

Всего несколько минут на то, чтобы все желающие смогли сделать фото на фоне легендарного "Кристалла". Четвертый стыковочно-специализированный модуль орбитальной станции "Мир" теперь уже в далеком 1990 году предназначался для отработки в космосе различных технологий, проведения астрофизических экспериментов, но сегодня его миссия другая - состыковка не с космическими объектами, а с реальными.

Доставка к павильону ВДНХ, где расположится новая экспозиция "Космос", целая спецоперация. В сопровождении полиции к своему новому месту дислокации модуль прибывает далеко за полночь. Теперь его основная миссия - познавательная, вместе с остальными модулями, уже привезенными на ВДНХ, он воссоздаст легендарную станцию "Мир", где начиналось знакомство с космосом.

"В целом, на станции "Мир" побывало в длительных экспедициях более ста космонавтов с разных стран мира, было проведено более 23 тысяч научно-исследовательских работ на борту станции, было проведено более 80 выходов в открытый космос", - отметил и.о. гедиректора ГКНПЦ им. М. В. Хруничева Алексей Варочко.

Орбитальная станция "Мир" весом порядка 30 тонн станет одним из центральных экспонатов нового музейного комплекса.

Помимо модуля "Кристалл", ее уже дополнили "Квант" №1 и №2, "Мир". И еще несколько уникальных экспонатов, сохраненных после реставрации в оригинальном виде - единственный в мире макет хвостовой части орбитального самолета МАКС и беспилотный орбитальный ракетоплан БОР-4. Всего в экспозиции будут представлены более 2 тысяч архивных документов, фото- и видеоматериалов и другие уникальные экспонаты, в том числе орбитальный самолёт, спутник ГЛОНАСС, тренажёры. Большая часть образцов техники и документов раньше никогда не выставлялась в музеях. Откроется обновленная экспозиция уже к предстоящему Дню космонавтики.

Елена Сахно, "ТВ Центр".