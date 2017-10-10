В парке "Зарядье" за месяц побывали более миллиона посетителей

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Парк "Зарядье" за месяц посетили более миллиона человек. Рекорд зафиксировали в минувшие выходные.

За месяц парк "Зарядье" в столице посетило более одного миллиона человек. Основной наплыв гостей пришёлся, разумеется, на первые дни после открытия, сообщает "ТВ Центр".

Сейчас очередей нет, но дорожки парка не пустуют: даже в будни полюбоваться уникальным ландшафтом приходят до 30 тысяч человек. Сейчас на территории высаживают первоцветы - увидеть их во всей красе можно будет на следующий год.