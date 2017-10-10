Сгоревший ТЦ "Синдика" отстроят заново

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Владельцы сгоревшего ТЦ "Синдика" намерены построить новое здание на месте старого. 8 октября на строительном рынке вспыхнул крупный пожар. Здание выгорело практически полностью. Убытки от пожара понести более тысячи арендаторов.

Владельцы сгоревшего ТК "Синдика" приняли решение построить новый комплекс на месте старого, передает ТАСС.

"Вчера весь день заседал оперативный штаб по решению вопросов, возникших в результате пожара на МТВК "Синдика". Главным итогом встречи стало решении построить новый комплекс на месте сгоревшего", - заявили в компании.

Пожар на строительном рынке "Синдика" в Одинцовском районе Подмосковья произошел 8 октября. Площадь пожара составила 55 тысяч квадратных метров. Известно как минимум о трех пострадавших.

Ликвидировать открытое горение удалось лишь к утру следующего дня. На данный момент МЧС задействует роботов для полной ликвидации пожара участия в разборе завалов.

Согласно подсчетам Всероссийского союза страховщиков (ВСС), сумма ущерба может составить около пяти миллиардов рублей. Убытки понесли более тысячи арендаторов.

Министерство потребительского рынка и услуг Московской области опубликовало список торговых центров, которые готовы на льготных условиях принять арендаторов ТК "Синдика".

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