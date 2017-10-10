Рост социальных расходов в бюджете Москвы на 2018 год вдвое превышает рост других статей
Рост социальных расходов в бюджете Москвы на 2018 года вдвое превышает рост других статей. Об этом в ходе заседания правительства столицы сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Бюджет Москвы на будущий плановый период будет социально-ориентированным. Об этом во вторник рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
"При этом в проекте бюджета предусмотрены расходы на социальную сферу, темпами, превышающими в два раза, расходы на остальные направления. Что это нам дает? Это нам позволяет самым серьезным образом пересмотреть в сторону увеличения денежные выплаты льготным категориям москвичей, в том числе пожилым людям, малообеспеченным семьям. Также это позволяет увеличить заработную плату работникам образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и других отраслей", - приводит его слова АГН "Москва".
Собянин отметил, что это касается не только льготных категорий бюджетников.
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