Собянин рассказал о затратах на реновацию в первые четыре года
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на программу реновации в первые четыре года из бюджета столицы будет выделено 400 миллиардов рублей. По его словам, эта сумма позволит обеспечить все обещанные москвичам гарантии.
В ближайшие четыре года на программу реновации из бюджета Москвы будет выделено 400 миллиардов рублей. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.
"Впервые в бюджете прописана строка, связанная с реализацией программы реновации. За четыре года, включая 2017 год, на реализацию данной программы мы закладываем 400 миллиардов рублей", - сказал он на заседании правительства города.
По словам Собянина, это колоссальная сумма. Он отметил, что такой объем средств позволит обеспечить все гарантии, которые были обещаны москвичам по реализации программы реновации.
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