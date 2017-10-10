Собянин рассказал о затратах на реновацию в первые четыре года

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на программу реновации в первые четыре года из бюджета столицы будет выделено 400 миллиардов рублей. По его словам, эта сумма позволит обеспечить все обещанные москвичам гарантии.

В ближайшие четыре года на программу реновации из бюджета Москвы будет выделено 400 миллиардов рублей. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.

"Впервые в бюджете прописана строка, связанная с реализацией программы реновации. За четыре года, включая 2017 год, на реализацию данной программы мы закладываем 400 миллиардов рублей", - сказал он на заседании правительства города.

По словам Собянина, это колоссальная сумма. Он отметил, что такой объем средств позволит обеспечить все гарантии, которые были обещаны москвичам по реализации программы реновации.