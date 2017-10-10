Власти прогнозируют дальнейший рост экономики столицы в 2018 – 2020 годах
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В 2018-2020 годах столица сохранит положительную динамику социально-экономического развития. Об этом рассказал во вторник Сергей Собянин.
Столичные власти прогнозируют рост доходов города на 5% ежегодно. Об этом в ходе заседания правительства столицы сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Москва прошла сложный период времени, различные проблемы в области экономики, связанные с санкциями, связанные с изменением курса рубля, ценой на сырьевую составляющую. И сегодня можно констатировать факт, что мы вышли на устойчивую траекторию развития. Что, собственно, и отражено в проекте бюджета Москвы. Мы планируем рост доходов в среднем около 5% ежегодно", - приводит слова Собянина АГН "Москва".
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