Порядка 600 новых городских объектов планируется построить в Москве в 2018-2020 гг.
Теги: Москва строительство экономика
Порядка 600 новых городских объектов планируется построить в Москве в 2018-2020 годах. Об этом на заседании президиума правительства Москвы сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По итогам реализации адресной инвестиционной программы с 2018 года по 2020 год будет построено 600 социально значимых объектов, сообщил АГН "Москва" заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил на президиуме столичного правительства, что рост социальных расходов в бюджете Москвы на 2018 год вдвое превышает рост других статей.
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