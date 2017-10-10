Магнитная буря накроет Землю 13 октября

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С 13 по 14 октября на Земле ожидается магнитная буря. По прогнозам синоптиков, она не будет сильной. Однако 11-12 октября и 15 октября магнитосфера Земли "ожидается возмущенной".

В пятницу, 13 октября, Землю накроет магнитная буря. Она продлится до 14 октября, передает ТАСС со ссылкой центр погоды "Фобос".

Кроме того, синоптики отметили, что 11-12 и 15 октября магнитосфера Земли ожидается возмущенной.

Между тем, заведующий Лабораторией рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН Сергей Кузин рассказал, что ученые не зафиксировали событий, которые могли бы спровоцировать сильную магнитную бурю. Он подчеркнул, что сильные магнитные бури, наблюдавшиеся в сентябре, были аномальными явлениями. Вероятность их повторения мала.

Магнитные бури на Земле начались с 6 сентября. В тот день Земли достигли первые выбросы солнечной плазмы, последовавшие за серией мощных вспышек на Солнце.