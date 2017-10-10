ВКС России уничтожили за сутки более 100 боевиков в Сирии. Видео

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ВКС России за сутки нанесли 182 удара по позициям террористов в Сирии. По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, боевики вторглись в провинцию Дейр-эз-Зор с территории Ирака. В результате ударов российской авиации в районе города Меядин уничтожены более 70 террористов, еще более 30 ликвидированы в Хатле.

Самолеты ВКС России за сутки нанесли 182 удара по позициям террористов в Сирии. Об этом TVC.ru сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

"За последние сутки российской авиацией было нанесено 182 удара по международным террористам", - сказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

По его словам, ночью российские беспилотники раскрыли местоположение хорошо укрепленного опорного пункта боевиков на восточном берегу Евфрата в районе города Меядин. На этом объекте находился подземный склад боеприпасов, а также сеть туннелей, в которых укрывались террористы – выходцы из стран СНГ и Алжира. Для поражения цели к опорному пункту были направлены две пары бомбардировщиков Су-34, которые нанесли 14 ударов по объекту.

"Средствами объективного контроля подтверждено уничтожение 4 танков, 3 БМП, 9 внедорожников с крупнокалиберным вооружением и 2 установки РСЗО. Потери террористов в живой силе составили более 50 боевиков убитыми. Еще около 30 террористов остались заблокированными в подземных туннелях. Через 40 минут самолетом Су-34 был нанесен повторный удар по данному позиционному району, в результате которого было уничтожено ещё около 20 боевиков, прибывших для эвакуации раненых террористов", - рассказал Конашенков.

Кроме того, по его словам, командный пункт "Исламского государства" (деятельность организации запрещена в России) и три группы террористов были уничтожены в районе населенного пункта Хатла. Боевики, по данным Минобороны, прибыли с территории Ирака.

"Подтверждена ликвидация 34 боевиков, 5 внедорожников с крупнокалиберным вооружением, а также 2 автомобиля с боеприпасами", - отметил Конашенков.