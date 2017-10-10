CNN продолжит работу на российском телевидении

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Телеканал CNN International устранил все нарушения, связанные с неверно указанными выходными данными, и продолжит работу в России. Ранее в Роскомнадзоре заявили, что телеканал может потерять лицензию на вещание в России из-за нарушения законодательства.

Телеканал CNN International продолжит работу в России, об этом "Интерфаксу" рассказал глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Телекомпания устранила все нарушения, связанные с неправильными выходными данными, указанными в эфире. Однако Роскомнадзор продолжит отслеживать деятельность CNN в России.

В конце сентября Роскомнадзор выяснил, что телеканал CNN International систематически допускает формальные нарушения законодательства в части указания выходных данных. Ему было выдано предписание об устранении выявленных нарушений. В случае невыполнения, ведомство пригрозило приостановить лицензию компании на три месяца.

Известно, что у телеканала были проблемы с вещанием в России в 2014 и 2015 годах.

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