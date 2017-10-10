В Подмосковье полиция пресекла вечеринку в лесу с "синтетикой" и грибами
Теги: полиция наркотики Происшествие подмосковье
В Серпуховском районе Подмосковья полиция прервала несанкционировваную дискотеку в лесу. Во время проверки у участников были обнаружены галлюциногенные грибы и синтетические наркотики. Сбытчиком психотропных веществ оказался 27-летний житель Химок, он арестован.
В Московской области полиция пресекла незаконный оборот наркотиков, об этом сообщает "МИР24".
Правоохранительные органы провели проверку несанкционированной дискотеки в лесу в Серпуховском районе. Всего на опен-эйр собрались около 300 человек, 20 из них отправили на медосвидетельствование в связи с подозрением на наркотическое опьянение.
В ходе операции полицейские обнаружили галлюциногенные грибы и синтетические наркотики. По подозрению в сбыте наркотиков арестован 27-летний житель Химок. В отношении него возбуждено уголовное дело.
Читайте также:
Полиция пресекла деятельность нарколаборатории в Подмосковье
Пенсионерка прятала героин в квартире дома в Чертанове
МВД ликвидировало крупнейший интернет-магазин наркотиков RAMP