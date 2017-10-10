В жилом доме под Пермью произошел взрыв

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В жилом доме в селе Плишкари Пермского края произошел взрыв газа. В результате погибла женщина. Еще три человека пострадали. Ударная волна разрушила центральную часть наружной стены. Также обвалилась часть крыши.

Взрыв газа произошел в жилом доме в селе Плишкари в Пермском крае. В результате погибла женщина, еще три человека пострадали, сообщает РИА Новости.

Хлопок газовоздушной смеси произошел в частном одноэтажном доме в селе Плишкари Еловского района 10 октября. Среди пострадавших детей нет. Погибшей женщине было примерно 40 лет. Всего в доме было шесть жильцов.

Ударной волной разрушило центральную часть наружной стены. Также обвалилась часть крыши. На ликвидации происшествия работают 25 человек.