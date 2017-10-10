Совфеду не поручали разработку закона о признании американских СМИ иноагентами

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что поручений по разработке закона о признании американских СМИ иноагентами в парламент не поступало. По ее словам, в настоящее время члены комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета изучают ситуацию с законодательством США.

Совету Федерации не поручали разработку закона о признании американских СМИ иностранными агентами. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на председателя Совфеда Валентину Матвиенко.

"Пока никаких поручений о разработке такого закона. Члены временной комиссии Совета Федерации (по защите государственного суверенитета) изучают ситуацию с законодательством США", - сказала она.

Ранее СМИ сообщили, что в России могут быть подготовлены поправки в законодательство, которые позволят признавать некоторые американские СМИ, работающие в России, иностранными агентами.