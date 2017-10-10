Земан: попытки Украины забрать Крым приведут к европейской войне

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Если Украина не смирится с потерей Крыма, начнется европейская война, уверен президент Чехии Милош Земан. По его словам, Киеву следует получить компенсацию за полуостров.

Киеву следует получить компенсацию за Крым, считает президент Чехии Милош Земан. По его словам, "потеря Украиной" этого полуострова – решенное дело, передает сайт "112 Украина".

"По моему мнению, будет какая-то компенсация для Украины - или в финансовой форме, или нефтью и газом", - отметил Земан.

Кроме того, чешский президент подчеркнул, что в случае несогласия Украины на компенсацию начнется "европейская война". Он процитировал экс-президента Германии Йоахима Гаука. "Если мы хотим забрать Крым и вернуть Украине, это будет означать европейскую войну", - отметил он.

Земан также заявил, что "война" неизбежна также в случае, если Украина продолжит пытаться забрать Крым. "Мы должны избежать европейской войны, и вы должны это понять", - обратился он к депутатам Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Накануне, 9 октября, на совместном брифинге с украинским президентом Петром Порошенко его турецкий коллега Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара поддерживает суверенитет Украины и не признает "незаконную аннексию" Крыма.

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