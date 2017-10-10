Сыгравший Николая II актер отказался приезжать на премьеру "Матильды"

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Актер Ларс Айдингер, исполнивший роль Николая II в фильме "Матильда", не приедет в Россию на премьеру, из-за опасений за свою безопасность. Актер встревожен резкой критикой в адрес фильма и нападениями на студию Учителя. По его словам, он никогда не сталкивался с подобными угрозами.

Немецкий актер Ларс Айдингер, сыгравший роль Николая II в фильме "Матильда" режиссера Алексея Учителя, не приедет в Россию на премьеру, сообщает РИА Новости.

Айдингер опасается нападений на себя, однако, угроз ему не поступало. Актер встревожен резкой критикой в адрес фильма и нападением на студию Учителя. По его словам, он никогда не сталкивался с подобными угрозами.

"Для меня эта ненависть полностью несоразмерна и иррациональна. Это и пугает больше всего. Эти люди даже еще не видели фильм... В нем нет провокационных сцен. Есть одна любовная сцена, но ничего явно выраженного. Обращение к теме очень уважительное", - рассказал актер.

Актер заявил, что никого не хотел провоцировать и обижать, а также не думал компрометировать Николая II.

Айдингер также напомнил, что его уже пытались использовать в деле Кирилла Серебренникова, когда пранкеры позвонили ему якобы от лица режиссера.

Фильм "Матильда" должен выйти в прокат 26 октября. Картина рассказывает о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Фильм вызвал негативную реакцию у православных активистов еще до выхода в прокат. Их поддержала депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая, в частности, жаловалась на картину в Генпрокуратуру и заявила, что решение о выдаче "Матильде" прокатного удостоверения необходимо пересмотреть.

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