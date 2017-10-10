В Москве могут появиться "умные" урны

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В скором времени в столице могут появиться так называемые "умные" урны. Они сами прессуют отходы и передают сигнал машине, вывозящей мусор, что они наполнены. Столичные власти в настоящее время ведут переговоры по пилотным проектам таких урн.

Директор департамента городской среды Минстроя России Оксана Демченко сообщила, что в столице в скором времени могут появиться "умные" урны. Об этом сообщает Газета.ru.

"Существует такая технология в сфере твердых коммунальных отходов, когда так называемая "умная" урна сама прессует отходы и передает сигнал машине, которая вывозит мусор, что она наполнена и ее нужно забирать", - сказала Демченко.

По ее словам, столичные власти в настоящее время ведут переговоры по пилотным проектам таких урн. Демченко также подчеркнула, что речь идет об отечественных технологиях.