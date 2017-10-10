Более 1 млн россиян назначили пенсию через интернет

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В 2017 году более одного миллиона россиян назначили пенсию через интернет. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России. В Карелии, Бурятии, Адыгее, Тамбовской и Волгоградской областях доля граждан, подавших заявление на назначение или смену доставки пенсии в электронном виде, превышает 90%.

В 2017 году более одного миллиона россиян назначили пенсию через интернет, передает Газета.Ru со ссылкой на Пенсионный фонд России.

"Все больше россиян назначают пенсию через интернет: за девять месяцев 2017 года 1,36 миллиона россиян назначили себе пенсию через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России. Это на 263 тысячи больше, чем за весь 2016 год. Определились со способом доставки пенсии более 1,7 миллиона человек — что на 607 тысяч больше, чем за весь 2016 год", - заявила пресс-служба фонда.

В некоторых регионах доля граждан, подавших заявление на назначение или смену доставки пенсии в электронном виде, превышает 90%. Это Карелия (95,7%), Бурятия (94,8%), Адыгея (93,2%), Тамбовская (93,1%) и Волгоградская области (93%).

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