Трамп решил помериться IQ с Тиллерсоном

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Президент США Дональд Трамп предложил сравнить свой IQ с показателем Рекса Тиллерсона, если госсекретарь действительно нелестно высказывался о главе государства. При этом Трамп отметил, что он заранее знает, чей интеллект окажется выше.

Президент США Дональд Трамп предложил посоревноваться в уровне интеллекта с госсекретарем Рексом Тиллероном. Об этом он заявил в интервью журналу Forbes.

На минувшей неделе телеканал NBC сообщил, что Тиллерсон нелестно отзывался о Трампе и собирался покинуть свой пост, однако его уговорил остаться вице-президент Майк Пенс. Госсекретарь опроверг эту информацию, отметив, что он остается привержен президенту.

Трамп счел информацию NBC "фейковой", однако заявил, что если Тиллерсон действительно оскорблял его, то им стоит помериться интеллектами.

"Думаю, что это "фейковые новости". Но если он действительно это сказал, то, полагаю, нам нужно сравнить тесты IQ. И могу вам сказать, кто победит", - сказал Трамп.