В Австрии полиция оштрафовала человека-акулу

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В Австрии полицейские оштрафовали человека в маске акулы за ношение закрывающей лицо одежды. Данный запрет вступил в силу с 1 октября. Он распространяется на паранджи, никабы, бурки, а также медицинские и маскарадные маски.

Австрийские полицейские привлекли к ответственности человека в костюме акулы, который рекламировал сеть компьютерных магазинов. Об этом сообщает "Русская планета".

Полиция оштрафовала мужчину за нарушение запрета на ношение закрывающей лицо одежды. Ранее правоохранительные органы неоднократно требовали от него снять маску акулы, однако работник отказывался это делать.

В Австрии данный запрет вступил в силу с 1 октября. Он распространяется на паранджи, никабы, бурки, а также медицинские и маскарадные маски. За нарушение предусмотрен штраф в размере 150 евро.