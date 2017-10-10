Пожар в ТЦ "Синдика" полностью потушили

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Пожар в торговом центре "Синдика" полностью ликвидирован спустя три дня после возгорания. В МЧС сообщили, что пламя окончательно потушили 10 октября 2017 года в 15:01 по московскому времени.

Пожарно-спасательные подразделения полностью потушили возгорание в торговом центре "Синдика" на западе МКАД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС России по Московской области.

Полная ликвидация возгорания произошла 10 октября 2017 года в 15:01 по московскому времени.

Пожар на строительном рынке "Синдика" в Одинцовском районе Подмосковья произошел 8 октября. Площадь возгорания составила 55 тысяч квадратных метров. Известно как минимум о трех пострадавших. Этот пожар стал самым крупным в Московском регионе в XXI веке.

Открытое возгорание было ликвидировано к утру понедельника. Сумма ущерба может составить около пяти миллиардов рублей. Убытки понесли более тысячи арендаторов.

10 октября стало известно, что владельцы сгоревшего ТЦ намерены построить новое здание на месте старого.

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