Стала известна средняя зарплата в Москве в 2017 году

Теги: Экономика москва зарплата

К концу года размер средней зарплаты в столице составит около 63 тысяч рублей. При этом по прогнозам городских властей, в 2018 году уровень средней номинальной заработной платы составит 67 тысяч рублей, а к концу 2020 года – 76 тысяч рублей.

Размер средней заработной платы в столице к концу этого года составит около 63 тысяч рублей. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на руководителя департамента экономической политики и развития города Владимира Ефимова.

"Если говорить про номинально начисленную заработную плату, то мы ожидаем, оценочно, что к концу года она составит порядка 63 тысяч рублей. Если брать в номинальном выражении, она вырастет на 7,8%", - сказал Ефимов.

По прогнозам столичных властей, в 2018 году уровень средней номинальной зарплаты составит 67 тысяч рублей, а к концу 2020 года – 76 тысяч рублей.