Эрдоган отказался считать Турцию государством дикарей

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Реджеп Эрдоган заявил, что Турция не является государством дикарей и не позволит, чтобы в стенах генконсульства США в Стамбуле работали шпионы. Кроме того, турецкий лидер не считает американского посла представителем Вашингтона. Так Эрдоган отреагировал на арест сотрудника генконсульства США по подозрению в связях с Фетхуллахом Гюленом.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что власти страны не будут принимать посла США Джона Басса и не считают его представителем Вашингтона. Об этом он заявил в Белграде, где находится с визитом, пишет ТАСС. Таким образом турецкий лидер отреагировал на решение США приостановить выдачу неиммиграционных виз гражданам Турции.

Эрдоган также подчеркнул, что Турция — "не государство дикарей и не позволит, чтобы в стенах генконсульства США работали шпионы".

На прошлой неделе турецкие власти арестовали сотрудника генконсульства США в Стамбуле Метина Топуза. Его обвиняют в нарушении конституции и шпионаже, а также в связях с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом. Кроме того, прокуратура выдала ордер на задержание еще одного человека, работающего в дипмиссии.

В воскресенье Вашингтон принял решение приостановить выдачу неиммиграционных виз гражданам Турции. Посол США назвал действия Анкары "местью руководства страны" и предположил, что суд над сотрудниками дипмиссии будет необъективным.

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