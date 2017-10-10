Путин проведет в Сочи совещание по криптовалютам

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Владимир Путин во вторник в Сочи проведет совещание по криптовалютам. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, работа по этому вопросу будет вестись активно, глава государства на совещании предметно обсудит это с министром финансов Антоном Силуановым и председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной.

Президент России Владимир Путин на совещании в Сочи предметно обсудит вопрос криптовалют с министром финансов Антоном Силуановым, своим помощником Андреем Белоусовым и председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Работа по этому вопросу будет вестись активно, однако говорить о каких-то решениях "вряд ли приходится", рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня в планах у Путина есть проведение совещания по экономическим вопросам, в данном случае по криптовалютам, блокчейну. Вы знаете, что эта тема активно фигурирует в повестке дня. Криптовалюта фактически во многих странах входит в обиход уже как финансовое средство, но ни одна из стран пока не знает, как надежно регулировать это - платежные средства, средства инвестиций", - заявил он.

В Сочи во вторник у главы государства, помимо совещания, запланированы двусторонние встречи с президентами Молдавии и Таджикистана.

Ранее Набиуллина говорила, что Банк России не считает целесообразным легализацию криптовалют на российских биржах, однако регулятор изучает создание национальной цифровой валюты на блокчейне.

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