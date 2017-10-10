Столичные единороссы усиливают работу с муниципальными депутатами от Москвы

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В московском отделении "Единой России" будет создан региональный координационный совет. Он призван более оперативно и эффективно выстраивать работу муниципальных депутатов от ЕР с избирателями и представителями других партий.

Работа московских муниципальных депутатов от "Единой России" будет строиться на оперативной связи с избирателем, повышении эффективности работы и конструктивных отношениях с представителями других партий. Для этого в московском отделении "Единой России" появится региональный координационный совет, сообщает TVC.RU.

Как рассказал секретарь регионального отделения Андрей Метельский, корпус муниципальных депутатов от "Единой России" окончательно сформирован.

"Если в предыдущем созыве у нас было чуть более 900 депутатов, то сегодня их число 1153. Если, по итогам выборов 2012 года мы смогли сформировать депутатские группы только в 92 муниципальных Советах, то сегодня только по 125 выбранным территориям таких групп 103, а в целом по Москве, с учетом территории Новой Москвы – 105 групп", - сказал он.

Метельский отметил, что при избрании председателей единороссы руководствовались не политическими амбициями, а здравым смыслом и интересами жителей: "Если мы видим, что в районном совете представитель другой политической партии имеет опыт и знания, которыми пока не обладают наши однопартийцы, то мы поддерживаем таких людей".

В качестве примера он привел выборы главы Таганского района. Там при поддержке депутатов-единороссов главой муниципального образования избран представитель "Справедливой России", а в Северном Медведково на пост заместителя председателя избрали члена партии ЛДПР. При этом в некоторых районах, где у "Единой России" нет большинства, главами муниципальных образований избраны все-таки представители партии.