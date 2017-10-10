В ближайшие два года в российских школах введут уроки шахмат

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В расписании занятий учащихся начальной школы появятся уроки шахмат, заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева. Она подчеркнула, что ведомство провело большую предварительную работу и убедилось, что шахматы действительно приносят детям пользу.

Минобрнауки намерено в ближайшие два года ввести час шахмат для учеников 1-4 классов, заявила глава ведомства Ольга Васильева. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Может быть, даже со следующего года. Это очень простая программа, с 1 по 4 класс - один раз в неделю",- заявила она. По ее словам, прежде чем остановиться на шахматах, Минобрнауки провело большую работу.

"Ни для кого не секрет, что игра в шахматы, действительно, напрямую связана с повышением качества образования наших детишек", - сказала министр. Васильева подчеркнула, что "у нас 40 регионов играют в шахматы, и (эти) 40 регионов показывают совершенно другие результаты при оценках".

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