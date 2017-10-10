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Большинством голосов новым председателем ПАСЕ избрана Стелла Кириакидес. За назначение представителя Кипра проголосовали 132 депутата. Кириакидес будет возглавлять организацию до следующих выборов главы ПАСЕ в январе 2018 года.

Представитель Кипра Стелла Кириакидес в третьем туре избрана главой Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщает РИА Новости.

За назначение Кириакидес проголосовали 132 депутата. Она будет возглавлять организацию до января следующего года, когда ПАСЕ снова выберет председателя, но на этот раз уже из другой политической группы.

Кириакидес представляет делегацию Кипра в организации с июня 2016 года. Она возглавляет комитет ПАСЕ по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию, а также входит в уставные органы Ассамблеи.

На прошлой неделе экс-глава ПАСЕ Педро Аграмунт подал в отставку в связи с состоянием здоровья.

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