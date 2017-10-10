Верховный суд смягчил наказание осужденным за убийство Немцова

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Верховный суд незначительно смягчил приговор по делу об убийстве Бориса Немцова. Согласно решению суда, осужденным отменили дополнительное наказание в виде штрафа. Ранее убийца политика Заур Дадаев был приговорен к 20 годам лишения свободы, а его соучастники получили от 11 до 19 лет заключения.

Верховный суд России незначительно смягчил приговор по делу об убийстве политика Бориса Немцова. Об этом сообщает РИА Новости.

"Приговор изменить - отменить дополнительное наказание в виде штрафа, в остальном наказание оставить без изменения", - огласил решение один из судей коллегии.

Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре столицы. Впоследствии суд приговорил убийцу политика Заура Дадаева к 20 годам лишения свободы. Его соучастники - Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев - получили сроки от 11 до 19 лет лишения свободы. Кроме того, каждый подсудимый был оштрафован на 100 тысяч рублей.

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