Путин высказался об урегулировании приднестровского конфликта

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Россия будет делать все возможное для урегулирования приднестровского конфликта. Как заявил Владимир Путин на встрече с президентом Молдавии Игорем Додоном, Москва станет гарантом договоренностей, которые должны появиться в интересах проживающих в Приднестровье людей.

Москва сделает все возможное для урегулирования приднестровского конфликта. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с молдавским коллегой Игорем Додоном, пишет ТАСС.

По словам главы государства, Россия будет выступать гарантом договоренностей, "которые могут и должны в конце концов появиться для того, чтобы эту проблему решить раз и навсегда".

"В интересах всех людей, которые на этой территории проживают", - добавил Путин.

В свою очередь, Игорь Додон поблагодарил Москву за ее позицию по урегулированию приднестровского вопроса "от имени молдавского народа и с левого, и с правого берега". Кроме того, Додон поблагодарил власти России за решения по миграционному вопросу и экспортным поставкам. Об этом пишет РИА Новости.

"У нас существенно вырос экспорт молдавских товаров на российский рынок - 17% за первые 7 месяцев этого года. Я хочу еще раз сказать спасибо за решение проблемы в отношении мигрантов. Несколько десятков тысяч человек получили возможность решить свои проблемы и легализоваться", - отметил Додон.