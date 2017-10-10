Электричка насмерть сбила шестилетнего ребенка в Подмосковье

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В подмосковном городе Пушкино электропоезд насмерть сбил шестилетнего ребенка. По данным следствия, он переходил железнодорожные пути в сопровождении матери. В настоящее время следователи выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.

Электропоезд насмерть сбил шестилетнего ребенка в раойне станции "Заветы Ильича" в подмосковном городе Пушкино. Об этом сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

"По предварительным данным, примерно в 14:20 ребенок 2011 года рождения был смертельно травмирован проходящим электропоездом сообщением Москва - Сергиев Посад", - говорится в сообщении.

По данным следствия, ребенок переходил железнодорожные пути в сопровождении матери, после чего его сбил поезд. В настоящее время следователи выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.

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