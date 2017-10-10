Путин предупредил о рисках при использовании криптовалют

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Использование криптовалют несет серьезные риски. Об этом заявил Владимир Путин. Речь идет о возможности отмывания капиталов, полученных преступным путем, ухода от налогов и финансировании терроризма. Глава государства выступил за создание системы регулирования обращения криптовалют без лишних барьеров.

Криптовалюты набирают популярность, они становятся полноценным платежным средством, однако эта сфера несет риски. Речь идет об отмывании денег и финансировании терроризма. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании в Сочи.

Путин подчеркнул, что криптовалюты выпускаются неограниченным кругом анонимных субъектов. "Таким образом, покупатели криптовалют могут быть вовлечены в противоправную деятельность. Кроме того, по криптовалютам не существует обеспечения", - цитирует "Интерфакс" главу государства.

Он добавил, что в случае сбоя системы "или надувания пузырей, как сейчас модно иногда говорить, по ним не будет юридически ответственного субъекта".

"Нам нужно, опираясь на международный опыт, выстроить такую регуляторную среду, которая позволит систематизировать отношения в этой сфере, защитить круг интересов граждан, бизнеса и государства, дать правовые гарантии для работы с инновационными финансовыми инструментами", - сказал Путин.

Он обратил внимание на то, что необходимо использовать преимущества, которые дают новые технологические решения в банковской сфере. "Важно не нагородить лишних барьеров, разумеется, а создать необходимые условия для дальнейшего развития и совершенствования национальной финансовой системы", - заявил президент.

Криптовалюта – виртуальная платежная система с собственными денежными единицами, все операции в которых защищены зашифрованным способом. Эти системы являются децентрализованными. Термин был введен в 2011 году после публикации в американском Forbes о первой популярной системе такого рода – биткоин.

Ранее ЦБ России выступил против легализации в России криптовалют как разновидности частных денег. Об этом 5 октября заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в кулуарах форума Finopolis-2017. Российский регулятор по-прежнему не поддерживает развитие криптовалют как платежного средства и считает нецелесообразной легализацию криптовалют на российской бирже, добавила она. Несмотря на это, в ЦБ обсуждают создание национальной цифровой валюты на блокчейне.

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