ФК "Барселона" продолжит выступать в чемпионате и Кубке Испании

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"Барселона" продолжит играть в чемпионате Испании и Кубке страны по футболу, несмотря на слова о независимости Каталонии. В случае выхода клуба из состава участников турнира высший футбольный дивизион страны может потерять около 30-40% дохода.

Футбольный клуб "Барселона" продолжит выступать в чемпионате Испании и Кубке страны, несмотря на слова о независимости Каталонии. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на испанские СМИ.

"Барселона" продолжит выступать во всех турнирах, проходящих под эгидой Королевской испанской федерации футбола (RFEF). Федерации футбола Каталонии (FCF) не планирует выходить из состава RFEF, несмотря на слова о независимости Каталонии. Сотрудничество между "Барселоной" и RFEF также остается в силе", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, испанская La Liga (высший футбольный дивизион страны – ред.) потеряет около 30-40% дохода от продажи телевизионных прав на трансляцию футбольных матчей в случае выхода "Барселоны" из состава участников турнира.

Ранее сообщалось, что глава Каталонии Карлес Пучдемон во вторник может объявить о начале процесса выхода автономии из состава Испании. 1 октября в регионе состоялся референдум, в ходе которого около 90% избирателей проголосовали за независимость, однако испанский суд признал голосование не соответствующим конституции.

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