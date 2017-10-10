Выступление главы Каталонии по вопросу независимости откладывается

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Внимание всех мировых СМИ приковано к Барселоне. Там проходит заседание каталонского парламента, на котором может решиться судьба региона. Проведение референдума первого октября было фактически сорвано испанским правительством и сопровождалось массовыми беспорядками, в результате которых пострадали сотни человек.

Этого вечера одинаково ждали и противники, и сторонники референдума о независимости, передает "ТВ Центр". Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон уже прибыл в парламент, чтобы выступить перед депутатами. Эта встреча дважды откладывалась, но во вторник от каталонского лидера все требуют конкретики - ничего не менять или в одностороннем порядке заявить о выходе Каталонии из состава Испании.

Квартал вокруг каталонского парламента оцеплен полицией, закрыт парк Сьютаделла. Все это сделано, чтобы не допустить новых столкновений между сторонниками и противниками отделения. И те, и другие заранее публикуют в социальных сетях призывы вечером выйти на улицы и отстоять свою точку зрения. Выступление главы каталонского правительства многие поспешили назвать развязкой старого конфликта, но очевидно, что это только начало. Все понимают, что слишком много разногласий в самой Каталонии, да и Мадрид никогда не простит попытку отделения.

Власти Испании уже пригрозили региону, мечтающему о независимости, жесткими мерами. Сейчас Каталония обладает широкой автономией, но 155 статья Конституции дает Мадриду право этот статус отменить и распустить региональный парламент. Силовики для начала предлагают заблокировать счета всех каталонских организаций, поддерживающих независимость. Лидеров движения могут арестовать, а этот день станет последним, когда в Мадриде ограничиваются предупреждениями. В день референдума испанские власти уже продемонстрировали, что могут действовать жестко.

Главу Каталонии Пучдемона в Мадриде сравнили лидером КНДР Ким Чен Ыном. Бывший министр иностранных дел Испании, заявил, что оба политика могут решиться на самоубийство своей страны в течение нескольких секунд. Но отделение региона на деле угрожает всей Европе. В Старом свете может начаться целый парад суверенитетов и поэтому в Евросоюзе, похоже, готовы смириться с любыми действиями Мадрида, направленными против сепаратизма. Ещё до выступления Пучдемона глава Европейского Совета Дональд Туск обратился к нему лично .

"Сегодня я призываю вас уважать конституционный порядок и не объявлять решения, которые сделают диалог с Испанией невозможным. Альтернатива будет плохой для Каталонии, Испании и Европы", - заявил Туск.

В Брюсселе предупреждают — даже если Каталония договориться с Мадридом, то самостоятельно вступить в Евросоюз новой независимой стране будет сложно. Для этого необходима поддержка всех 28 стран-участников, включая Испанию. Да и с момента отделения перестанут работать меры экономической поддержки, по которым, например, каталонские сельхозпроизводители получают субсидии из ЕС. Впрочем, обдумывать последствия сторонники отделения Каталонии, судя по всему, не спешат. Они требуют решительных действий.

Пётр Вершинин. "ТВ Центр".