Полумаг, полуартист: как Аллан Чумак всю страну "зарядил"

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В Москве на 83-м году жизни скончался Аллан Чумак - целитель, кем считали его многие, и телезвезда, которая сверкала недолго, но ярко. Выпускник журфака, обычный редактор на телевидении - уже в зрелом возрасте он вдруг почувствовал в себе некие способности к излучению целительной энергии. Открытие было сделано вовремя: в стране началась эпоха перемен, а затем и потрясений. Миллионы зрителей стали собираться у телевизоров, чтобы увидеть человека, молча махавшего руками.

— Ну, я надеюсь, вы не забыли поставить кремы, воду. Все, что вы хотите зарядить. Все это будет заряжено.

К концу восьмидесятых шестичасовые телемарафоны целителя Чумака едва ли не для половины страны превратились в семейный ритуал, передает "ТВ Центр". Банки с водой, тюбики с кремом, фотографии — все это "псевдоцелитель" с телеэкрана обещал "зарядить", превратив в лекарство. И даже когда комиссия РАН официально заявила, что "эффекта Чумака" не существует в природе, он продолжал гастролировать по стране, собирая стадионы.

В юности он пробовал себя в тренерской карьере, потом стал спортивным комментатором, журналистом. Работая над очередной статьей, в которой разоблачал шарлатанов-целителей, вдруг сам почувствовал невероятный прилив сверхспособностей. Об этом ему, как сам Чумак позже рассказывал в интервью, поведали некие голоса в голове, которые потом читали ему лекции, а в какой-то момент сказали: "Иди и лечи". Он и пошел. Сначала принимал у себя на квартире. Потом, когда слава о Чумаке прокатилась по всей столице, а среди клиентов появились и представители ЦК, его и приглашают на телевидение.

— Смотреть на меня необязательно. Можете закрыть глаза и только прислушайтесь к тому, что будет происходить.

В отличие от одетого в черное Кашпировского с демонической аурой мага, он популярен в это же время, Чумак выглядел намного правдивее. Буднично одетый интеллигент мало говорил, погрузившись в сомнамбулическое состояние, а потом начинал делать странные движения руками, якобы заряжая предметы на расстоянии. Чуть позже он наладит их промышленный выпуск, поставив свое "псевдоцелительство" на коммерческие рельсы.

— Буквально через несколько дней начнется выпуск энергетизированной воды, кремов, хлеба и целого ряда других продуктов, которые смогут помочь вам!

Чумак "заряжает" фотографии, кассеты, книги и даже целые выпуски газет, тиражи которых после этого расходятся за считанные часы. Люди прикладывают их к больным местам, рассчитывая выздороветь. И многие позже рассказывали, что им это действительно помогло. Со всей страны Чумаку приходили миллионы благодарственных писем.

"Реальные исследования показали, что удалось помочь по медицинским показаниям порядка ста пятидесяти, ста шестидесяти миллионам человек", - заявлял он.

"Никаких свидетельств, что те методики, которые использовал Чумак, хоть кому-то помогли, нет. И это крайне маловероятно, что они могут появиться. В общем, это все действует, вернее, не действует на уровне того, что люди верят в том, чего нет", - говорит кандидат биологических наук, член комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований Александр Панчин.

Чумак просто оказался в нужном месте в нужное время, позже скажут специалисты. Он понял всю силу телевидения. Прочувствовал, чего хочет народ, потерявший уверенность в завтрашнем дне. Страна ведь рушилась, как карточный домик. А Чумак давал людям хоть какую-то надежду, пусть на маленькое, личное, но все-таки чудо.

"Люди были дезориентированы. 70 лет советской идеологии всегда давали четкие ориентиры, что такое хорошо и что такое плохо. А Чумак и Кашпировский предлагали простые решения. Конечно же, проще один раз поставить воду перед телевизором, зарядить ее и быть здоровым, чем всю жизнь заниматься гимнастикой по утрам", - иронизирует начальник отдела по связям с общественностью Института психологии РАН Константин Зуев.

Полумаг, полуартист, телезвезда, авантюрист - он до последних дней своей жизни продолжал изучать свои сверхспособности и не отказывал никому, кто обращался за помощью. Как правило, не бесплатно. На сайте Аллана Чумака до сих пор можно купить DVD-диски и фотографии целителя.

Александр Панюшкин, Анна Пешехонова, Александра Сергамасова. "ТВ Центр".