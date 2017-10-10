Кадыров поблагодарил создателя стикеров в Telegram

Теги: Политика интернет чечня соцсети кадыров

В Чечне перед выборами не появятся анонимные Telegram-каналы. Об этом заявил глава региона Рамзан Кадыров, комментируя слухи на эту тему в СМИ. Он также похвалил того, кто придумал стикеры для мессенджера.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике перед выборами не появятся анонимные Telegram-каналы, передает РИА Новости.

"Активны обсуждения о блокировке Телеграмма и о том, что появятся перед выборами региональные анонимные каналы. Две эти темы, которые муссируют СМИ, как-то противоречат друг другу. Но по второй части заявляю, что у нас в регионе никаких анонимных каналов нет и не будет, мы говорим правду и не скрываем свои лица", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он также похвалил того, кто придумал стикеры для этого мессенджера. "А что касается первой части, то Телеграмм хорош стикерами. Иной раз удобно отвечать. Спасибо тому человеку, кто их придумал", - поблагодарил глава Чечни.

Ранее на сайте РБК появилась заметка о том, что в российских регионах запустят сеть из около 100 анонимных политических Telegram-каналов для формирования повестки перед выборами президента.

Читайте также:

Дуров допустил закрытие Telegram в России и Иране

Глава Минкомсвязи допустил блокировку Telegram в России

Дуров: на Telegram составили протокол о несоблюдении "закона Яровой"

Telegram внесен в реестр Роскомнадзора

Telegram трижды пытались обманом зарегистрировать в Роскомнадзоре